Кабмін спростив отримання "доступних кредитів"

Серед іншого, знімається обмеження по максимальній сумі кредиту
Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою змінюється порядок надання так званих "доступних кредитів 5-7-9%" для бізнесу. Знято кілька обмежень.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Так, в уряді вирішили пом'якшити вимоги щодо обов'язкової прибутковості діючого бізнесу у попередньому податковому періоді.
Крім цього, вирішено:
Зазначається, що бізнес зможе звернутися за отриманням кредитів за новими правилами після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін в програму та поновлення угод з уповноваженими банками.
У Кабміні додали, що на 15 червня в рамках цієї програми уклали 639 кредитних договорів на суму 404,8 млн гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що банки схвалюють лише одну з 40 заявок на дешеві кредити.
Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2020 року в національній валюті склали 36,9% річних, що на що на 1,0 п. п. нижче, ніж у квітні (37,9%).
Автор: Максим Зайченко