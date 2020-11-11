Кабмін спростив відкриття рахунків для виплати пенсій

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Запроваджується політика одного звернення

Кабінет міністрів вніс зміни до деяких нормативних актів щодо соціальних виплат. Метою документу є удосконалення умов використання безготівкових розрахунків та поширення практики їх застосування серед одержувачів пенсій, грошової допомоги та страхових виплат.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 11 листопада.

Як зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, постановою запроваджується політика єдиного звернення в питанні призначення пенсій.

"Як це було раніше. Треба було йти в Пенсійний фонд, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк", - розповів він.

За його словами, тепер достатньо одного візиту до Пенсійного фонду, який вже подасть заяву для відкриття рахунку в банку.

Документом спрощується процедура відкриття поточних рахунків одержувачам пенсій, грошової допомоги. Постанова вводить можливість відкриття уповноваженими банками таких рахунків за бажанням одержувачів за зверненнями органів Пенсійного фонду України, органів соціального захисту населення.

Також актом встановлюється єдині вимоги до банків, через які проводитиметься виплата пенсій, грошової допомоги та виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень. Пенсійний фонд України вже провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб. Це пов'язано із зростанням мінімальної заплати з 1 вересня до 5000 гривень.