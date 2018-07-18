Уряд спростив доступ до телекомунікаційних мереж для бізнесу

Уряд спростив доступ до об'єктів електроенергетики і транспорту

Кабінет міністрів України на засіданні 18 липня спростив доступ до телекомунікаційних мереж для бізнесу. Відповідні документи є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд затвердив нові правила доступу до інфраструктури об'єктів електроенергетики і транспорту для розміщення технічних засобів телекоммунікайціі. Таким чином, оператори зв'язку зможуть швидше поширювати широкосмуговий доступ в інтернет по всій Україні.

Підкреслюється, що нові правила спрощують процедуру розміщення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах електроенергетики і транспорту.

Фото: правила доступу до об'єктів електроенергетики і транспорту

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, уряд затвердив заходи для підвищення якості мобільного зв'язку. На сьогодні почастішали звернення абонентів зі скаргами щодо якості послуг мобільного зв'язку, в тому числі скарги на неякісне покриття. У той же час, згідно з протоколом Кабміну від 10.05.2018, раніше мали провести перевірку операторів зв'язку, однак тільки 4 з 6 операторів подали відповідні заяви.

