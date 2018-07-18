Кабмин утвердил меры для повышения качества мобильной связи

Правительство отреагировало на жалобы на качество мобильной связи

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В документах сообщается, что на сегодня участились обращения потребителей телекоммуникационных услуг с жалобами относительно качества мобильной связи, в том числе в жалобы на некачественное покрытие. В то же время, согласно протоколу Кабмина от 10.05.2018, НКРСИ должна была провести проверку соответствия заявленным параметрам услуг доступа к Интернету, которые предоставляются операторами связи в сетях 3G и 4G.

Однако внеплановая проверка операторов была возможна только на основании письменного заявления операторов телекоммуникаций о проведении государственного контроля по его желанию. По обращению НКРСИ такие заявления подали только 4 из 6 операторов. С целью урегулирования этой ситуации список органов госконтроля дополнили НКРСИ.

В плане повышения качества мобильной связи в III квартале 2018 года планируется утвердить обновленные показатели качества мобильной связи, а также учесть невозможность восстановления телекомуслуг в однодневный срок в случае чрезвычайных ситуаций.

В IV квартале планируется установить возможность маршрутизации трафика голосовой телефонии до конечного оборудования абонентов местных сетей фиксированной связи с использованием сетей мобильной связи; предоставить операторам в случае кражи или повреждения кабельных сетей связи возможность предоставлять общедоступные телекоммуникационные услуги с использованием стационарного конечного оборудования со встроенным радиомодулем.

Фото: план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, в стране можно будет менять мобильного оператора с сохранением номера.