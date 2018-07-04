Кабмин уполномочил Маркарову на подписание изменений в соглашении с ЕИБ в аграрной сфере

Объем привлеченных кредитных средств от ЕИБ составляет 400 млн евро

Кабинет министров Украины уполномочил и.о. министра финансов Оксану Маркарову на подписание письма об изменениях в соглашении с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) относительно аграрной сферы. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан с целью предоставления полномочий и.о министра финансов Украины О. Маркаровой на подписание письма о внесении изменений №1 в финансовое соглашение (проект "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которым предусматривается дополнение или изложение отдельных положений финансового соглашения в новой редакции.

"Предложенные к финансовому соглашению изменения будут способствовать практической реализации проекта, что в свою очередь, положительно скажется на национальном аграрном секторе, поскольку кредитные средства будут направляться к предприятиям частной и публичной формы собственности, которые задействованы в секторах зерновых и масличных культур, а также аквакультур", - говорится в документе.

Как сообщается, объем привлеченных кредитных средств от ЕИБ составляет 400 млн евро, и, согласно соглашению, заемщиком выступает Украина в лице Министерства финансов Украины.

"Министерство финансов после предварительных консультаций и обсуждений с Европейским инвестиционным банком предложило внести изменения в финансовое соглашение, касающиеся продления конечной даты доступности средств займа и сроков представления отчета Европейскому инвестиционному банку о распределении средств", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июня 2018 года Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.