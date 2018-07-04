Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин уполномочил Маркарову на подписание изменений в соглашении с ЕИБ в аграрной сфере

НовостиПолитика    04.07.2018 - 14:56
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Объем привлеченных кредитных средств от ЕИБ составляет 400 млн евро

Кабинет министров Украины уполномочил и.о. министра финансов Оксану Маркарову на подписание письма об изменениях в соглашении с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) относительно аграрной сферы. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан с целью предоставления полномочий и.о министра финансов Украины О. Маркаровой на подписание письма о внесении изменений №1 в финансовое соглашение (проект "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которым предусматривается дополнение или изложение отдельных положений финансового соглашения в новой редакции.

"Предложенные к финансовому соглашению изменения будут способствовать практической реализации проекта, что в свою очередь, положительно скажется на национальном аграрном секторе, поскольку кредитные средства будут направляться к предприятиям частной и публичной формы собственности, которые задействованы в секторах зерновых и масличных культур, а также аквакультур", - говорится в документе.

Как сообщается, объем привлеченных кредитных средств от ЕИБ составляет 400 млн евро, и, согласно соглашению, заемщиком выступает Украина в лице Министерства финансов Украины.

"Министерство финансов после предварительных консультаций и обсуждений с Европейским инвестиционным банком предложило внести изменения в финансовое соглашение, касающиеся продления конечной даты доступности средств займа и сроков представления отчета Европейскому инвестиционному банку о распределении средств", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июня 2018 года Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.

Кабмин изменил правила пересечения границы для украинцев Кабмин назначил заместителя министра финансов
Теги публикации: Европейский инвестиционный банк, Кабинет Министров Украины, Министерство финансов Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь