Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін уповноважив Маркарову на підписання змін в угоді з ЄІБ щодо аграрної сфери

НовиниПолітика    04.07.2018 - 14:56
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Обсяг залучених кредитних коштів від ЄІБ становить 400 млн євро

Кабінет міністрів України уповноважив в. о. міністра фінансів Оксану Маркарову на підписання листа про зміни в угоді з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо аграрної сфери. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект розроблено з метою надання повноважень в.о. міністра фінансів України О. Маркаровій на підписання листа про внесення змін №1 до фінансової угоди (проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком, яким передбачається доповнення або викладення окремих положень фінансової угоди в новій редакції.

"Запропоновані до фінансової угоди зміни сприятимуть практичній реалізації проекту, що в свою чергу, позитивно позначиться на національному аграрному секторі, оскільки кредитні кошти спрямовуватимуться до підприємств приватної та публічної форми власності, які задіяні у секторах зернових та олійних культур, а також аквакультур", - йдеться у документі.

Як повідомляється, обсяг залучених кредитних коштів від ЄІБ становить 400 млн євро, і, відповідно до угоди, позичальником виступає Україна в особі Міністерства фінансів України.

"Міністерство фінансів після попередніх консультацій і обговорень з Європейським інвестиційним банком запропонувало внести зміни до фінансової угоди, які стосуються подовження кінцевої дати доступності коштів позики та термінів подання звіту Європейському інвестиційному банку про розподіл коштів", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 червня 2018 року Кабмін призначив Маркарову в. о. міністра фінансів.

Кабмін змінив правила перетину кордону для українців Кабмін призначив заступника міністра фінансів
Теги публікації: Європейський Інвестиційний Банк, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся