Кабмін уповноважив Маркарову на підписання змін в угоді з ЄІБ щодо аграрної сфери

Обсяг залучених кредитних коштів від ЄІБ становить 400 млн євро

Кабінет міністрів України уповноважив в. о. міністра фінансів Оксану Маркарову на підписання листа про зміни в угоді з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо аграрної сфери. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект розроблено з метою надання повноважень в.о. міністра фінансів України О. Маркаровій на підписання листа про внесення змін №1 до фінансової угоди (проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком, яким передбачається доповнення або викладення окремих положень фінансової угоди в новій редакції.

"Запропоновані до фінансової угоди зміни сприятимуть практичній реалізації проекту, що в свою чергу, позитивно позначиться на національному аграрному секторі, оскільки кредитні кошти спрямовуватимуться до підприємств приватної та публічної форми власності, які задіяні у секторах зернових та олійних культур, а також аквакультур", - йдеться у документі.

Як повідомляється, обсяг залучених кредитних коштів від ЄІБ становить 400 млн євро, і, відповідно до угоди, позичальником виступає Україна в особі Міністерства фінансів України.

"Міністерство фінансів після попередніх консультацій і обговорень з Європейським інвестиційним банком запропонувало внести зміни до фінансової угоди, які стосуються подовження кінцевої дати доступності коштів позики та термінів подання звіту Європейському інвестиційному банку про розподіл коштів", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 червня 2018 року Кабмін призначив Маркарову в. о. міністра фінансів.