Кабмин уменьшит расходы на образование

Кабинет министров Украины уменьшит расходы на образование в рамках секвестра государственного бюджета из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в предложенном проекте государственного бюджета на образовательную отрасль предполагается 126 млрд гривен. То есть, уменьшение составляет лишь 4%.

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей Правительства является обеспечение его бесперебойной работы", - отметил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что правительство закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет. Он отмечал, что изменения бюджета предусматривают сохранение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кроме того, секвестр государственного бюджета обсуждался сегодня на селекторном совещании при участии президента Владимира Зеленского, представителей правительства, правоохранительных органов, СНБО и областей. Обсуждали возможность перенаправления финансирования на предотвращение распространения коронавирус.

Добавим, что Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.