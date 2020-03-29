Кабмін зменшить видатки на освіту

Кабінет міністрів України зменшить видатки на освіту в рамках секвестру державного бюджету через спалах коронавірусу в країні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у запропонованому проєкті державного бюджету на освітню галузь передбачається 126 млрд гривень. Тобто, зменшення становить лише 4%.

"Жодні надзвичайні ситуації не повинні впливати на сферу освіти і науки. Це фундамент, на якому будується майбутнє країни. Тому завданням Уряду є забезпечення його безперебійної роботи", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що уряд закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету. Він зазначав, що зміни бюджету передбачають збереження видатків на інфраструктуру та розвиток, культуру та освіту.

Крім того, секвестр державного бюджету обговорювався сьогодні на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського, представників уряду, правоохоронних органів, РНБО та областей. Обговорювали можливість перенаправлення фінансування на запобігання поширенню коронавірусу.

Додамо, що Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру та спорт. За словами прем'єра, уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив видатки на діяльність Державної агенції з питань кіно.