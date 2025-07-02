Кабмін ухвалив важливе рішення щодо статусу інвалідності: що зміниться

Що саме змінив Кабінет міністрів

Українцям розповіли, що урядовці (за ініціативи Мінветеранів) внесли зміни до постанов, які регламентують порядок встановлення зв'язку між пораненням та отриманням інвалідності:

№917 від 21 листопада 2013 року;

№306 від 25 квітня 2018 року.

"Ці зміни стосуються цивільного населення, яке зазнало поранень від вибухонебезпечних предметів", - уточнили в міністерстві.

Для кого важливі ці зміни й що буде далі

У Мінветеранів повідомили, що завдяки рішенню КМУ, статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не лише мешканці територій, підконтрольних органам державної влади України (населення яких зазнало поранень від вибухонебезпечних предметів внаслідок збройної агресії РФ).

"Але й ті, хто постраждав на тимчасово окупованих українських територіях, які вже звільнені Силами оборони України", - пояснили в міністерстві.

Йдеться про те, що люди, які отримали серйозні ушкодження здоров'я під час російської окупації (наприклад у Бучі чи Херсоні), матимуть право - після встановлення міжвідомчою комісією Мінветеранів факту ушкодження здоров'я на таких територіях - звертатися до медичних комісій для встановлення відповідного причинного зв'язку.

Це дасть їм змогу в подальшому отримати:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

відповідні соціальні гарантії.

"Це рішення - важливий крок до справедливого визнання страждань цивільного населення та забезпечення належної соціальної підтримки", - підсумували у Мінветеранів.

Публікація міністерства (скриншот: facebook.com/mva.gov.ua)