Кабмін ухвалив рішення щодо суттєвої складової тарифу на електроенергію, - Свириденко

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 21:26
UA EN RU
Кабмін ухвалив рішення щодо суттєвої складової тарифу на електроенергію, - Свириденко Фото: прем’єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить стримати підвищення тарифу на передачу електроенергії. Він є важливою складовою вартості електроенергії для всіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

Вона зазначила, що рішення уряду змінює механізм, за яким "Укренерго" може купувати електроенергію для покриття так званих технологічних втрат. Це електроенергія, яка під час транспортування від електростанцій до споживачів фізично втрачається в мережі.

"Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах - за більш прогнозованими й часто нижчими цінами", - розповіла прем'єр.

Свириденко пояснила, що для споживачів, в тому числі й промислових, це означає повільніше зростання тарифу.

Крім того, витрати для підприємств, які працюють на експорт, стануть більш прогнозованими.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, з початку осені Росія регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що всі великі ТЕС та гідроелектростанції країни отримали пошкодження.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Росіяни постійно завдають ударів по енергетичних об'єктах, які там розташовані.

