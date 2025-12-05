Кабмін ухвалив рішення щодо суттєвої складової тарифу на електроенергію, - Свириденко

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить стримати підвищення тарифу на передачу електроенергії. Він є важливою складовою вартості електроенергії для всіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram .

Вона зазначила, що рішення уряду змінює механізм, за яким "Укренерго" може купувати електроенергію для покриття так званих технологічних втрат. Це електроенергія, яка під час транспортування від електростанцій до споживачів фізично втрачається в мережі.

"Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах - за більш прогнозованими й часто нижчими цінами", - розповіла прем'єр.

Свириденко пояснила, що для споживачів, в тому числі й промислових, це означає повільніше зростання тарифу.

Крім того, витрати для підприємств, які працюють на експорт, стануть більш прогнозованими.