Кабмин принял решение о существенной составляющей тарифа на электроэнергию, - Свириденко

Кабмин принял решение, которое позволит сдержать повышение тарифа на передачу электроэнергии. Он является важной составляющей стоимости электроэнергии для всех украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram .

Она отметила, что решение правительства меняет механизм, по которому "Укрэнерго" может покупать электроэнергию для покрытия так называемых технологических потерь. Это электроэнергия, которая во время транспортировки от электростанций к потребителям физически теряется в сети.

"Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах - по более прогнозируемым и часто более низким ценам", - рассказала премьер.

Свириденко пояснила, что для потребителей, в том числе и промышленных, это означает более медленный рост тарифа.

Кроме того, расходы для предприятий, которые работают на экспорт, станут более прогнозируемыми.