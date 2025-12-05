ua en ru
Кабмин принял решение о существенной составляющей тарифа на электроэнергию, - Свириденко

Украина, Пятница 05 декабря 2025 21:26
Кабмин принял решение о существенной составляющей тарифа на электроэнергию, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабмин принял решение, которое позволит сдержать повышение тарифа на передачу электроэнергии. Он является важной составляющей стоимости электроэнергии для всех украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Она отметила, что решение правительства меняет механизм, по которому "Укрэнерго" может покупать электроэнергию для покрытия так называемых технологических потерь. Это электроэнергия, которая во время транспортировки от электростанций к потребителям физически теряется в сети.

"Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах - по более прогнозируемым и часто более низким ценам", - рассказала премьер.

Свириденко пояснила, что для потребителей, в том числе и промышленных, это означает более медленный рост тарифа.

Кроме того, расходы для предприятий, которые работают на экспорт, станут более прогнозируемыми.

Удары по энергетике Украины

Напомним, с начала осени Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что все крупные ТЭС и гидроэлектростанции страны получили повреждения.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Россияне постоянно наносят удары по энергетическим объектам, которые там расположены.

