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Кабмин ухудшил прогноз падения ВВП в Украине

Новости » Экономика     28.05.2020 - 22:55
Кабмин ухудшил прогноз падения ВВП в Украине
Фото: здание Кабинета министров (РБК-Украина)

Экономика Украины может упасть до 8%

В Кабинете министров ухудшили прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Ожидается, что падение экономики может составить от 4 до 8% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.

В документе отмечается, что пандемия коронавируса нанесет огромный вред экономике всех без исключения стран.

"Согласно прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", - говорится в документе.

Такой прогноз развития событий обусловлен неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.

"В итоге, согласно прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", - прогнозируют в Кабмине.

При этом отмечается, что падение экономики не закончится одновременно с распространением коронавируса. В правительстве говорят, что снижение ВВП может продолжаться еще в течение года.

Напомним, в апреле Кабмин прогнозировал падение ВВП на 3,9%, до пандемии правительство ожидало роста экономики на 3,7%.

Также сообщалось, что Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины до 5%.

В то же время в Европейском банке реконструкции и развития прогнозируют, что ВВП Украины в текущем году снизится на 4,5%.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВВПВВП Украины
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