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Кабмін погіршив прогноз падіння ВВП в Україні

Новини » Економіка     28.05.2020 - 22:55
Кабмін погіршив прогноз падіння ВВП в Україні
Фото: будівля Кабінету міністрів (РБК-Україна)

Економіка України може впасти до 8%

У Кабінеті міністрів погіршили прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Очікується, що падіння економіки може скласти від 4 до 8% в порівнянні з попереднім роком.

Про це йдеться в урядовій програмі стимулювання економіки, ухваленій на вчорашньому засіданні Кабміну.

В документі наголошується, що пандемія коронавірусу завдасть величезної шкоди економіці всіх без винятку країн.

"За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%. В свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком", - йдеться в документі.

Такий прогноз розвитку подій обумовлений несприятливою ситуацією на зовнішніх і внутрішніх ринках, у тому числі сировинних, а також зміною глобальних виробничих ланцюжків.

"У підсумку, за прогнозами НБУ, Україна у 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%)", - прогнозують у Кабміні.

При цьому наголошується, що падіння економіки не закінчиться одночасно з поширенням коронавірусу. В уряді кажуть, що зниження ВВП може тривати ще протягом року.

Нагадаємо, у квітні Кабмін прогнозував падіння ВВП на 3,9%, до пандемії уряд очікував зростання економіки на 3,7%.

Також повідомлялося, що Нацбанк погіршив прогноз падіння економіки України до 5%.

Водночас, у Європейському банку реконструкції та розвитку прогнозують, що ВВП України в поточному році знизиться на 4,5%.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВВПВВП Украины
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