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В Кабмине требуют организовать на местах подвоз медиков на работу

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 18:36
В Кабмине требуют организовать на местах подвоз медиков на работу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство предлагает разместить медиков рядом с местом работы

Министерство инфраструктуры требует от местных властей организовать подвоз работников к важным объектам в период карантина в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам Криклия, местные органы власти должны организовать подвоз медицинских работников к больницам и госпиталям, а также работников важных инфраструктурных объектов.

Кроме того, правительство предлагает местным органам власти рассмотреть вопрос о размещении медиков рядом с местом работы.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения призвали украинских перевозчиков разработать схему подвоза медиков к месту работы в период карантина в Украине. Перевозчиков призвали создать условия для того, чтобы врачи могли добираться к работе и оказывать помощь больным.

Также РБК-Украина писало, что Ужгородский городской совет сегодня принял решение об остановке общественного транспорта в Ужгороде на время карантина в Украине. При этом горсовет рекомендовал предприятиям и организациям устроить подвоз работников.

Кроме того, во Львове и Черновцах местные власти отменили на время карантина льготный проезд в общественном транспорте. Ограничения направлены на уменьшение количества пенсионеров в транспорте, ведь они являются наиболее уязвимыми категориями для коронавируса.

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