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У Кабміні вимагають організувати на місцях підвезення медиків на роботу

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 18:36
У Кабміні вимагають організувати на місцях підвезення медиків на роботу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд пропонує розмістити медиків поруч з місцем роботи

Міністерство інфраструктури вимагає від місцевої влади організувати підвезення працівників до важливих об'єктів у період карантину в Україні. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами Криклія, місцеві органи влади повинні організувати підвезення медичних працівників до лікарень та шпиталів, а також працівників важливих інфраструктурних об'єктів.

Крім того, уряд пропонує місцевим органам влади розглянути питання про розміщення медиків поруч з місцем роботи.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я закликали українських перевізників розробити схему підвезення медиків до місця роботи у період карантину в Україні. Перевізників закликали створити умови для того, щоб лікарі могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим.

Також РБК-Україна писало, що Ужгородська міська рада сьогодні ухвалила рішення про зупинку громадського транспорту в Ужгороді на час карантину в Україні. При цьому міськрада рекомендувала підприємствам та організаціям влаштувати підвезення працівників.

Крім того, у Львові та Чернівцях місцева влада скасувала на час карантину пільговий проїзд у громадському транспорті. Обмеження спрямовані на зменшення кількості пенсіонерів у транспорті, адже вони є найбільш вразливими категоріями для коронавірусу.

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