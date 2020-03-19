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Минздрав просит перевозчиков помочь врачам добираться до работы

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 15:38
Минздрав просит перевозчиков помочь врачам добираться до работы
Фото: Илья Емец (t.me/mozofficial)

Министр Илья Емец призвал транспортные компании разработать специальную систему шаттлов и маршрутов

Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки медицинских работников во время карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.

Министр обратился ко всем государственным и частным транспортным компаниям и перевозчикам с призывом создать условия для того, чтобы врачи могли добираться до работы и оказывать помощь больным.

"Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, которые оптимизируют передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", - отметил Емец.

Напомним, в Украине ужесточили карантин. В частности, в Киеве закрыли метро и ограничили количество людей в общественном транспорте до 10.

Ранее РБК-Украина писало, как в Киеве возле метро "Черниговская" люди штурмуют автобусы, а полицейские пытаются не пускать в транспорт больше 10 человек в связи с карантинными мерами.

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