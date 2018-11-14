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Гройсман предлагает передать государственные ТЭЦ местным властям

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 12:31
Гройсман предлагает передать государственные ТЭЦ местным властям
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман считает, что лучше местных властей никто не наведет порядок в сфере отопления

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает местным властям получить в собственность государственные теплоцентрали (ТЭЦ). Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман предложил городским советам выйти с инициативой на Кабинет министров, чтобы получить в собственность государственные теплоцентрали, которые предоставляют услуги жителям их городов.

"Лучше, чем они, никто не наведет порядок в этой сфере", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.

"Городские головы творят невесть что. Неужели трудно с апреля подготовить тепловую систему? Я буду обращаться в парламент, чтобы отстранить таких управленцев от должностей", - подчеркнул Гройсман.

Отметим, сегодня стало известно, что "Нафтогаз" из-за долгов не может предоставить газ 22 теплоснабжающим предприятиям. В НАК добавили, что наиболее проблемные ситуации наблюдаются в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотоплениеТЭЦ
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