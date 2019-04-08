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Кабмін в середу подасть президенту указ про звільнення Максима Степанкова, - штаб Порошенко

Новини » Політика    08.04.2019 - 20:14
Кабмін в середу подасть президенту указ про звільнення Максима Степанкова, - штаб Порошенко
Фото: Олег Медведєв (УНІАН)

Указ про звільнення може бути підписаний лише після того, як буде відповідне подання Кабінету міністрів

У виборчому штабі Петра Порошенка не виключають, що Кабмін у середу, 10 квітня, може подати подання главі держави на звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максима Степанова. Про це заявив спікер виборчого штабу Олег Медведєв під час брифінгу у Києві.

Як відзначив спікер виборчого штабу, указ про звільнення Максима Степанкова не підписано. Указ про звільнення може бути підписаний лише після того, як буде відповідне подання Кабінету міністрів. 

Крім того, Олег Медведєв зазначив, що у Максима Степанова є право дискутувати з президентом і критикувати його рішення.

При цьому Медведєв наголосив, що коментар з приводу цієї ситуації не входить до його компетенції, оскільки він не є спікером Адміністрації президента.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, на сайті Адміністрації президента опубліковали датовані 6 квітням укази глави держави №107/2019 і №108/2019, згідно з якими Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської ОДА та тимчасово поклав виконання обов'язків голови обладміністрації на першого заступника керівника облдержадміністрації Сергія Паращенка.

Максим Степанов назвав указ про відсторонення його з посади голови Одеської ОДА  є перевищенням президентських повноважень. Також він зазначив, що указ про відсторонення "дуже дивним" і вважає, що цей документ не має нічого спільного з законодавством.

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