Кабмін спростив зміну місця служби для військових: як це працюватиме

Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Натомість вказуватимуться лише його

ім’я,

звання,

номер частини,

номер картки платника податків.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина зауважила, що Міноборони поступово покращує процес зміни місця служби.

"Спочатку запустили цей сервіс в "Армія+", який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями", - зазначила Черногоренко.