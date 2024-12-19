UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Кабмін спростив зміну місця служби для військових: як це працюватиме

Фото: Кабмін спростив зміну місця служби для військових (facebook.com ab3 army)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет Міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин. Оновлення має усунути потенційну можливість зловживань з боку військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Натомість вказуватимуться лише його

  • ім’я,
  • звання,
  • номер частини,
  • номер картки платника податків. 

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина зауважила, що Міноборони поступово покращує процес зміни місця служби.

"Спочатку запустили цей сервіс в "Армія+", який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями", - зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, що вчора, 18 грудня, у застосунок "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Міністерство оборони пояснило, як через "Армію+" повернутись з СЗЧ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News