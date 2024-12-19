Кабмин упростил смену места службы для военных: как это будет работать

Отныне при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного. Вместо этого будут указываться только его

имя,

звание,

номер части,

номер карточки налогоплательщика.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина отметила, что Минобороны постепенно улучшает процесс изменения места службы.

"Сначала запустили этот сервис в "Армия+", который убрал несколько бюрократических препятствий. Далее продолжаем его улучшать и учитывать все детали, которыми можно манипулировать и не в пользу защитника. Хотим, чтобы служба для наших военных была эффективной и не сдерживалась искусственными ограничениями", - отметила Черногоренко.