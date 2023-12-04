Кабмін спростив призначення соціальної допомоги: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України .

З 1 січня 2024 року студенти, які постраждали від війни, зможуть отримувати соціальні стипендії. Це стосується учнів закладів професійної вищої та вищої освіти.

Хто може отримувати соціальну стипендію

люди, які перебували у російському полоні;

укладені чи будь-яким іншим способом позбавлені волі через війну Росії проти України;

діти перерахованих вище категорій.

Список документів для отримання соціальної стипендії

Особи, які були у полоні чи в'язниці через війну , зможуть отримати соціальну стипендію, надавши витяг з Єдиного реєстру осіб (Єдиний реєстр осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України).

Їх діти також можуть отримати стипендію, надавши ту ж довідку або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України.

Учасникам бойових дій та їхнім дітям для оформлення соціальної стипендії достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Також спрощено процедуру отримання соціальної допомоги для наступних категорій громадян:

осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

Виплати в Україні

Раніше ми писали, яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати на півроку.

Також стало відомо, що Україна продовжила програму підтримки сімей у прифронтових регіонах. Виплати призначені дорослим та дітям.