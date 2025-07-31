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Кабмін спростив правила виробництва та закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Четвер 31 липня 2025 11:57
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Кабмін спростив правила виробництва та закупівлі боєприпасів для ЗСУ Фото: Кабмін спростив правила виробництва та закупівлі боєприпасів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кабмін спростив та унормував ряд питань виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Відповідну постанову № 902 від 16 липня 2025 року "Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів" ухвалено на засіданні уряду.

Що змінює постанова

Зазначається, що документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесено зміни до інших постанов.

Відтепер підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту, продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Окрім того, усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше, продовжують свою дію. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

Також тепер будь-які вибухові матеріали промислового призначення, що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.

Виробництво озброєння в Україні

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни Україна наростила виробництво зброї та розробку нових технологій, які вже використовуються на фронті.

Так, українські розробники створили унікальні морські дрони Magura, які використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони. Саме ці безпілотники знищують російський флот та інші об'єкти ворога у морі.

За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.

Докладний розбір, чому нашій країні варто відкрити експорт зброї, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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