Кабмін спростив правила виробництва та закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Кабмін спростив та унормував ряд питань виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Відповідну постанову № 902 від 16 липня 2025 року "Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів" ухвалено на засіданні уряду.

Що змінює постанова

Зазначається, що документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесено зміни до інших постанов.

Відтепер підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту, продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Окрім того, усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше, продовжують свою дію. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

Також тепер будь-які вибухові матеріали промислового призначення, що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.