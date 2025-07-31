Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов для ВСУ

Кабмин упростил и унормировал ряд вопросов производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Соответствующее постановление № 902 от 16 июля 2025 года "Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов" принято на заседании правительства.

Что меняет постановление

Отмечается, что документ утверждает Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов и определяет алгоритмы и механизмы таких процедур. Также внесены изменения в другие постановления.

Отныне предприятия, которые уже получили статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ, в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта, продолжают свою деятельность. Это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся.

Кроме того, все свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения, выданные ранее, продолжают свое действие. Производителям боеприпасов и взрывчатых веществ не нужно проходить бюрократические процедуры снова.

Также теперь любые взрывчатые материалы промышленного назначения, используемые для создания боеприпасов для Сил обороны, классифицируются как взрывчатые материалы военного назначения. Это упрощает их оборот и использование в оборонном производстве.