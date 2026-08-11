Кабмін спростив перевірку е-ВОД для чоловіків за кордоном

Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
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Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за консульськими послугами за кордоном, як і раніше, повинні пред'явити консулу для перевірки дійсний військово-обліковий документ.
Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) формується через застосунок "Резерв+".
Однак раніше документ мав бути сформований не раніше ніж за 72 години до візиту до посольства або консульства.
Тепер ця вимога скасована. Для отримання консульської послуги достатньо пред'явити е-ВОД, який є дійсним на момент звернення.
У консульській дії відмовлять, якщо під час перевірки встановлять, що:
Є кілька винятків. Е-ВОД не потрібно пред'являти під час:
У МЗС повідомили, що найближчим часом з'явиться можливість оновлювати військово-облікові дані через українські посольства та консульства для громадян, які не можуть авторизуватися в застосунку "Резерв+".
До кінця 2026 року МЗС спільно з Міністерством оборони планують запровадити можливість актуалізації даних через консульський облік.
Для цього чоловікові потрібно буде:
Окремо це стосується громадян, які не можуть самостійно оновити дані через "Резерв+" через відсутність податкового номера. Вони можуть особисто звернутися до найближчого українського посольства чи консульства за кордоном для його оформлення через систему "е-Консул".
Раніше РБК-Україна розповідало, як працює електронний військово-обліковий документ. Також ми писали, як е-ВОД отримати школярам та коли він може знадобитися.