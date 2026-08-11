Кабмин упростил проверку е-ВОД для мужчин за границей

Правительство изменило порядок проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
Главное:
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за консульскими услугами за границей, по-прежнему должны предъявить консулу для проверки действительный военно-учетный документ.
Электронный военно-учетный документ (е-ВОД) формируется через приложение "Резерв+".
Однако ранее документ должен быть сформирован не ранее чем за 72 часа до визита в посольство или консульство.
Теперь это требование отменено. Для получения консульской услуги достаточно предъявить е-ВОД, действительный на момент обращения.
В консульском действии откажут, если во время проверки установят, что:
Есть несколько исключений. Е-ВОД не нужно предъявлять во время:
В МИД сообщили, что в ближайшее время появится возможность обновлять военно-учетные данные через украинские посольства и консульства для граждан, которые не могут авторизоваться в "Резерв+".
До конца 2026 года МИД совместно с Министерством обороны планируют ввести возможность актуализации данных через консульский учет.
Для этого мужчине нужно будет:
Отдельно это касается граждан, которые не могут самостоятельно обновить данные через "Резерв+" из-за отсутствия налогового номера. Они могут лично обратиться в ближайшее украинское посольство или консульство за рубежом для его оформления через систему "е-Консул" .
Ранее РБК-Украина рассказывало, как работает электронный военно-учетный документ. Также мы писали, как е-ВОД получить школьникам и когда он может понадобиться.