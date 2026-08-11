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Кабмин упростил проверку е-ВОД для мужчин за границей

09:21 11.08.2026 Вт
3 мин
Как украинским мужчинам за границей получить консульские услуги по новым правилам?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Военно-учетные документы в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство изменило порядок проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за границей.

Главное:

  • Отмена правила 72 часов: Для получения консульских услуг мужчинам 18-60 лет больше не нужно формировать е-ВОД в "Резерв+" четко за три дня до визита.
  • Основания для отказа: В услуге откажут, если е-ВОД вообще отсутствует, недействителен или данные в нем нуждаются в обновлении или подтверждении.
  • Кто в исключениях: Военно-учетный документ не будут требовать при оформлении удостоверения на возвращение в Украину, при действиях по отношению к детям и при обращениях задержанных или арестованных лиц.
  • Альтернатива "Резерв+": До конца 2026 года появится возможность обновить военно-учетные данные через посольства и консульства путем взятия на консульский учет или его актуализации.
  • Помощь без ИНН: Граждане без налогового номера, которые не могут войти в "Резерв+", смогут лично оформить его в консульстве через систему "е-Консул".

Что изменилось

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за консульскими услугами за границей, по-прежнему должны предъявить консулу для проверки действительный военно-учетный документ.

Электронный военно-учетный документ (е-ВОД) формируется через приложение "Резерв+".

Однако ранее документ должен быть сформирован не ранее чем за 72 часа до визита в посольство или консульство.

Теперь это требование отменено. Для получения консульской услуги достаточно предъявить е-ВОД, действительный на момент обращения.

В каких случаях могут отказать

В консульском действии откажут, если во время проверки установят, что:

  • е-ВОД недействителен или данные в нем нуждаются в обновлении;
  • заявитель не предъявил действительный е-ВОД;
  • В документе нет подтверждения актуальности персональных данных.
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Кому не нужен военно-учетный документ

Есть несколько исключений. Е-ВОД не нужно предъявлять во время:

  • оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;
  • совершение консульских действий в отношении детей граждан Украины, если второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;
  • совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Что делать, если нет "Резерв+"

В МИД сообщили, что в ближайшее время появится возможность обновлять военно-учетные данные через украинские посольства и консульства для граждан, которые не могут авторизоваться в "Резерв+".

До конца 2026 года МИД совместно с Министерством обороны планируют ввести возможность актуализации данных через консульский учет.

Для этого мужчине нужно будет:

  • встать на консульский учет, если он еще не находится на нем;
  • или актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении, если уже состоит на консульском учете.

Отдельно это касается граждан, которые не могут самостоятельно обновить данные через "Резерв+" из-за отсутствия налогового номера. Они могут лично обратиться в ближайшее украинское посольство или консульство за рубежом для его оформления через систему "е-Консул" .

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