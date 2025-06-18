Кабмін спростить присвоєння статусу УБД іноземцям, які воювали за Україну

Зауважимо, що в цілому учасники бойових дій - це особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України.

З огляду на це у Міністерстві оборони нещодавно пояснили, чи можуть нині отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.

Ми також пояснювали, як українцям отримати статус УБД або ж відновити посвідчення. РБК-Україна також писало, без яких документів отримати статус УБД точно не вийде.

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