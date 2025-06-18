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Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам, которые воевали за Украину

Фото: Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет Министров разработал новое постановление, которое устанавливает отдельную и упрощенную процедуру присвоения статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства, которые воевали за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Что предусмотрено проектом:

  • определить Минветеранов как единственный орган, уполномоченный предоставлять статус УБД и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам;

  • утвердить форму заявления, четкие основания для предоставления, отказа или лишения статуса;

  • предоставить возможность получить статус после увольнения со службы, с учетом места жительства;

  • упростить процедуру для тех, кто уже воевал, но не имеет украинского гражданства;

  • определить право Минветеранов выдавать удостоверение УБД и нагрудные знаки ветеранов войны таким лицам.

Также были внесены изменения в правила, по которым предоставляют или лишают статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Теперь в этих правилах четко указано:

  • общие порядки не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства;

  • также уточнили, в каких случаях могут отказать или лишить уже предоставленного статуса.

То есть государство четко утвердило, кто имеет право на статус, а кто - нет, и в каких ситуациях этот статус могут отменить.

Заметим, что в целом участники боевых действий - это лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины.

Учитывая это, в Министерстве обороны недавно объяснили, могут ли сейчас получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

Мы также объясняли, как украинцам получить статус УБД или же восстановить удостоверение. РБК-Украина также писало, без каких документов получить статус УБД точно не получится.

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