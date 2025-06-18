Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам, которые воевали за Украину

Кабинет Министров разработал новое постановление, которое устанавливает отдельную и упрощенную процедуру присвоения статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства, которые воевали за Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
определить Минветеранов как единственный орган, уполномоченный предоставлять статус УБД и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам;
утвердить форму заявления, четкие основания для предоставления, отказа или лишения статуса;
предоставить возможность получить статус после увольнения со службы, с учетом места жительства;
упростить процедуру для тех, кто уже воевал, но не имеет украинского гражданства;
определить право Минветеранов выдавать удостоверение УБД и нагрудные знаки ветеранов войны таким лицам.
Также были внесены изменения в правила, по которым предоставляют или лишают статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Теперь в этих правилах четко указано:
общие порядки не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства;
также уточнили, в каких случаях могут отказать или лишить уже предоставленного статуса.
То есть государство четко утвердило, кто имеет право на статус, а кто - нет, и в каких ситуациях этот статус могут отменить.
Заметим, что в целом участники боевых действий - это лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины.
Учитывая это, в Министерстве обороны недавно объяснили, могут ли сейчас получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.
Мы также объясняли, как украинцам получить статус УБД или же восстановить удостоверение. РБК-Украина также писало, без каких документов получить статус УБД точно не получится.
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