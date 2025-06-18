Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам, которые воевали за Украину

Заметим, что в целом участники боевых действий - это лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины.

Учитывая это, в Министерстве обороны недавно объяснили, могут ли сейчас получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

Мы также объясняли, как украинцам получить статус УБД или же восстановить удостоверение. РБК-Украина также писало, без каких документов получить статус УБД точно не получится.

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