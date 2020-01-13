Кабмин создаст Фонд развития сельских территорий

Кабинет министров Украины планирует создать Фонд развития сельских территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, Фонд будет финансироваться за счет продажи сельскохозяйственной земли, которая находится в государственной или коммунальной собственности.

"Задачи Фонда - финансирование развития инфраструктуры в сельских территориях, энергосбережения, образования и медицины в сельской местности; реализация государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей", - заявил Милованов.

Кроме этого правительство планирует упростить покупку земли гражданами, которые получили ее в постоянное пользование. Землю можно будет приобрести в собственность спустя 7 лет в случае, если платились взносы, размер которых не превышает размер арендной платы.

Также в Кабмине отметили, что после открытия рынка земли минимальная стоимость одного гектара составит 25-30 тысяч гривен. При этом покупка земли будет разрешена лишь по безналичному расчету, а в 50-километровой зоне госгранице продажа земли будет запрещена.

Напомним, в конце декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.