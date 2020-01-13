Кабмін створить Фонд розвитку сільських територій

Кабінет міністрів України планує створити Фонд розвитку сільських територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабмина.

Як повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, Фонд буде фінансуватися за рахунок продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває у державній або комунальній власності.

"Завдання Фонду - фінансування розвитку інфраструктури на сільських територіях, енергозбереження, освіти і медицини у сільській місцевості; реалізація державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників", - заявив Мілованов.

Крім цього уряд планує спростити купівлю землі громадянами, які отримали її у постійне користування. Землю можна буде придбати у власність через 7 років у разі, якщо сплачувалися внески, розмір яких не перевищує розмір орендної плати.

Також у Кабміні зазначили, що після відкриття ринку землі мінімальна вартість одного гектара складе 25-30 тисяч гривень. При цьому покупка землі буде дозволена лише за безготівковим розрахунком, а в 50-кілометровій зоні держкордон продаж землі буде заборонена.

Нагадаємо, в кінці грудня комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати наприкінці 2020 року.