Кабмин создал рабочую группу для решения проблем с отопительным сезоном

На заседании Кабинета министров Украины приняли решение создать рабочую группу для решения проблем с началом отопительного сезона. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Рабочую группу возглавит министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

"У нас последняя неделя подготовки к отопительному сезону. Поэтому мы много времени уделили проблемам, связанным с этим важным событием. Отопительный сезон традиционно стартует сложно. Есть ряд сложных вопросов. Например, город Смела нас снова "радует". Вы помните, в прошлом году это была целая история. Мы хотим в этом году не допустить этого... Поэтому сегодня было принято решение о создании отдельной рабочей группы под председательством министра Бабак, которая должна дать оценку тому, что там происходит, и за 2-3 дня предложить правительству предложения как выйти из той непростой ситуации (в городе Смела, - ред.)", - заявил Гончарук.

Напомним, в понедельник, 7 октября, в Ужгороде начался отопительный сезон во всех заведениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения.

Как писало РБК-Украина ранее, во Львове начался отопительный сезон. Все сады, школы, больницы и поликлиники города получили тепло.

Подчеркнем, ранее в Кабмине озвучили сроки начала отопительного сезона по Украине. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства находятся на завершающем этапе подготовки к отопительному сезону. Ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября, при этом объекты социальной инфраструктуры могут получить тепло до 10 октября.