Кабмін створив робочу групу для вирішення проблем з опалювальним сезоном

На засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону. Про це повідомив глава уряду Олексій Гончарук у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Робочу групу очолить міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак.

"У нас останній тиждень підготовки до опалювального сезону. Тому ми багато часу приділили проблемам, пов'язаним з цією важливою подією. Опалювальний сезон традиційно стартує складно. Є ряд складних питань. Наприклад, місто Сміла нас знову "радує". Ви пам'ятаєте, в минулому році це було ціла історія. Ми хочемо в цьому році не допустити цього... Тому сьогодні було прийнято рішення про створення окремої робочої групи під головуванням міністра Бабак, яка має дати оцінку тому, що там відбувається, і за 2-3 дні запропонувати уряду пропозиції як вийти з тої непростої ситуації (у місті Сміла, - ред.)", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, в понеділок, 7 жовтня, в Ужгороді розпочався опалювальний сезон в усіх закладах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення.

Як писало РБК-Україна раніше, у Львові розпочався опалювальний сезон. Усі сади, школи, лікарні та поліклініки міста отримали тепло.

Підкреслимо, раніше в Кабміні озвучили терміни початку опалювального сезону по Україні. Підприємства житлово-комунального господарства знаходяться на завершальному етапі підготовки до опалювального сезону. Орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня, при цьому об'єкти соціальної інфраструктури можуть отримати тепло до 10 жовтня.