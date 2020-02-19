Кабмин создал кризисный центр для противодействия падению в промышленности

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности с целью обеспечения роста промышленного производства. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, Координационный центр по вопросам промышленности будет работать под его руководством. В состав Координационного центра вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Государственной службы статистики.

"Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", - написал Гончарук.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.