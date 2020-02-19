ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин создал кризисный центр для противодействия падению в промышленности

Новости » Экономика     19.02.2020 - 12:55
Кабмин создал кризисный центр для противодействия падению в промышленности
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Координационный центр будет работать под руководством Гончарука

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности с целью обеспечения роста промышленного производства. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, Координационный центр по вопросам промышленности будет работать под его руководством. В состав Координационного центра вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Государственной службы статистики.

"Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", - написал Гончарук.

Как сообщало Кабмин создал кризисный центр для противодействия падению в промышленностиРБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.

В Украине создали Единую комиссию по вопросам политзаключенных Кабмин утвердил программу обеспечения жильем военных и переселенцев
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпромпродукцияпромпроизводство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь