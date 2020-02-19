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Уряд створив кризовий центр для протидії падінню в промисловості

Новини » Економіка     19.02.2020 - 12:55
Уряд створив кризовий центр для протидії падінню в промисловості
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Координаційний центр працюватиме під керівництвом Гончарука

Кабінет міністрів України створив Координаційний центр з питань промисловості з метою забезпечення зростання промислового виробництва. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, Координаційний центр з питань промисловості працюватиме під його керівництвом. До складу Координаційного центру увійшли представники Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики, Державної податкової служби, Держаної митної служби, Державної служби статистики.

"Мета уряду - посилити співпрацю між представниками промисловості й органів державної влади задля вирішення нагальних проблем галузі та уникнення кризових ситуацій у промисловості", - написав Гончарук.

Як повідомляло Уряд створив кризовий центр для протидії падінню в промисловостіРБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

Крім того, на початку нового року Держстат зафіксував падіння і у сільському господарстві. У січні 2020 року виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 0,7%.

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