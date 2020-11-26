Кабмин сократил дефицит госбюджета-2021 ко второму чтению

Кабинет министров снизил дефицит в проекте государственного бюджета на 2021 год. Ко второму чтению дефицит снижен с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%", - заявил глава правительства.

Отметим, Министерство финансов Украины передало в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год для утверждения и подачи в Верховную раду ко второму чтению. Документ согласован с МВФ.

Напомним, бюджетный дефицит был одним из предметов переговоров Украины с Международным валютным фондом. Еще в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что МВФ требовал сократить дефицит.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год и подал его в Раду. Планировалось, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, а расходы - 1350,1 млрд грн. Дефицит госбюджета был запланирован на уровне 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидался на уровне 4 505,9 млрд грн.

Ожидалось, что реальный ВВП вырастет на 4,6%, инфляция составит - 7,3%, уровень безработицы - 9,2%.