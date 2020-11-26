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Кабмін скоротив дефіцит держбюджету-2021 до другого читання

Автор: Олександр Білоус

Дефіцит знижений після переговорів з МВФ

Кабінет міністрів знизив дефіцит в проекті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Знайшли можливість зменшити дефіцит по відношенню до ВВП з 6% до 5,5%. У бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%", - заявив глава уряду.

Зазначимо, Міністерство фінансів України передало до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік для затвердження і подання до Верховної ради до другого читання. Документ узгоджений з МВФ.

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Нагадаємо, бюджетний дефіцит був одним із предметів переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Ще у вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що МВФ вимагав скоротити дефіцит.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік і подав його в Раду. Планувалося, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, а витрати - 1350,1 млрд грн. Дефіцит держбюджету був запланований на рівні 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікувався на рівні 4 505,9 млрд грн.

Очікувалося, що реальний ВВП зросте на 4,6%, інфляція складе - 7,3%, рівень безробіття - 9,2%.

Прогноз погоди
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