Кабмин сохранил ограничения зарплат министров, несмотря на решение КСУ

Кабинет министров сохранил ограничение зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда. Зарплаты других чиновников также ограничены этим уровнем.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"С принятием решения Конституционным судом о заработных платах чиновников и государственных служащих Кабинет министров, я лично, остаемся под регулированием и действием постановления №304, в котором заработные платы премьер-министра, министров ограничены размером не больше 5 средних зарплат", - сказал он.

При этом он сообщил, что зарплаты заместителей министров и других чиновников также подпадают под это ограничение.

"Я прошу всех министров контролировать, чтобы не было перекосов, чтобы зарплаты людей, которые работают на государство, отвечали тем уровням о которых мы говорили и которые приемлемы экономической ситуации", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд признал неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн, что на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 грн).