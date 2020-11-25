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Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА

Закарпатская область, Среда 25 ноября 2020 14:35
Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА
Фото: Алексей Петров (скрин видео nashigroshi.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. На эту должность согласовали назначение Полоскова Анатолия Александровича.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Отметим, что Петров в должности главы Закарпатской ОГА с 23 апреля. Его назначил президент Владимир Зеленский.

Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Местное издание "Голос Карпат" писало, что кандидатуру Анатолия Полоскова, которого сегодня правительство согласовало на должность главы Закарпатской области, уже рассматривали полтора года назад. Однако, тогда решили назначить Игоря Бондаренко.

Полосков работает директором винодельческой компании "Шато Чизай".

Напомним, в декабря 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Он пробыл на этой должности 5 месяцев.

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