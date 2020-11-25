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Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА

Закарпатська область, Середа 25 листопада 2020 14:35
Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА
Фото: Олексій Петров (скрін відео nashigroshi.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. На цю посаду погодили призначення Полоскова Анатолія Олександровича.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Зазначимо, що Петров на посаді голови Закарпатської ОДА з 23 квітня. Його призначив президент Володимир Зеленський.

Раніше він займав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року. А також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік.

Місцеве видання "Голос Карпат" писало, що кандидатуру Анатолія Полоскова, якого сьогодні уряд погодив на посаду голови Закарпатської області, вже розглядали півтора роки тому. Втім, тоді вирішили призначити Ігора Бондаренка.

Полосков працює директором виноробної компанії "Шато Чизай".

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Він пробув на цій посаді 5 місяців.

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