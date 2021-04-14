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Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство согласовало увольнение главы Кировоградской ОГА Андрея Назаренко. Решение было принято по соглашению сторон.

Об этом написал на своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Отметим, в августе прошлого года Кабмин согласовал назначение Назаренко главой ОГА. После того президент Украины Владимир Зеленский издал соответствующий указ.

"Увольнение Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской ОГА (по соглашению сторон)", - сообщил Мокан.

Отметим, предыдущего главу области Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки от руководителя областного отделения одного из органов госвласти. По данным следствия, в обмен на неправомерную выгоду должностному лицу обещали не чинить препятствий в его деятельности. Следствие считает, что Балонь действовал с сообщником, которого уже арестовали.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Балоню подозрение в получении неправомерной выгоды.

Также Балоня уволили с должности главы Кировоградской области 27 июня.

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Новости Украины Областная государственная администрацияувольнение
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