RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА

Автор: Анастасія Рокитна

Уряд погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка. Рішення було прийнято за угодою сторін.

Про це написав на своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Зазначимо, у серпні минулого року Кабмін погодив призначення Назаренка головою ОДА. Після того президент України Володимир Зеленський видав відповідний указ.

"Звільнення Назаренка Андрія Валерійовича - з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін)", - повідомив Мокан.

Зазначимо, попереднього голову області Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласного осередку одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовцю обіцяли не чинити перешкод у його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв зі спільником, якого вже арештували.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Також Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Областная государственная администрациязвільнення
Читайте також
В КСУ оскаржили указ Зеленського про звільнення Тупицького
Вітренко написав заяву на звільнення з Міненергетики
Прогноз погоди