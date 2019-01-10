Кабмін погодив будівництво житла для військових у п'яти містах

Уряд виділив землю під житло для прикордонників
Кабінет міністрів України погодив перелік земельних ділянок, на яких побудують житло для прикордонників та їх сімей. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, під будівництво житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби та членів їх сімей виділяються ділянки, які належать до земель оборони:
Фото: розпорядження Кабміну
Нагадаємо, у листопаді Верховна рада України підтримала рішення про підвищення виплат українським військовослужбовцям. Грошове забезпечення зросте вже з початку 2019 року.
Пізніше стало відомо, що зарплата українських військовослужбовців з 1 січня 2019 року зросла в середньому на 30%. Найбільше зарплата зросте у військових, які мають вислугу 20 років - їх посадові оклади перевищать 20 000 гривень. Зокрема, майже на 6,8 тис. гривень збільшиться зарплата у командира бригади - військовослужбовці на цих посадах будуть отримувати щомісяця майже 24,7 тис. гривень.