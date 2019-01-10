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Кабмін погодив будівництво житла для військових у п'яти містах

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 15:46
Кабмін погодив будівництво житла для військових у п'яти містах
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Уряд виділив землю під житло для прикордонників

Кабінет міністрів України погодив перелік земельних ділянок, на яких побудують житло для прикордонників та їх сімей. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, під будівництво житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби та членів їх сімей виділяються ділянки, які належать до земель оборони:

  • Київ, вулиця Світла, 6;
  • Львів, вулиця Володимира Великого, 23, 25;
  • Мостиська (Львівська область), вулиця Ярослава Мудрого, 113;
  • Луцьк, вулиця Стрілецька, 6;
  • Білгород-Дністровський (Одеська область), вулиця Військової слави (Енгельса), 14.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, у листопаді Верховна рада України підтримала рішення про підвищення виплат українським військовослужбовцям. Грошове забезпечення зросте вже з початку 2019 року.

Пізніше стало відомо, що зарплата українських військовослужбовців з 1 січня 2019 року зросла в середньому на 30%. Найбільше зарплата зросте у військових, які мають вислугу 20 років - їх посадові оклади перевищать 20 000 гривень. Зокрема, майже на 6,8 тис. гривень збільшиться зарплата у командира бригади - військовослужбовці на цих посадах будуть отримувати щомісяця майже 24,7 тис. гривень.

 

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