Кабмін погодив призначення трьох глав ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Уряду.

Нагадаємо, 24 січня 2023 року, Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА . Мова йде про очільників п'ятьох областей.

Однак все ще не відомо, хто може очолити Київську та Сумську області.

Так, Дніпропетровською областю буде керувати - Сергій Лисак, Запорізькою - Юрій Малашко, а Херсонською областю - Олександр Прокудін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні було призначено тимчасового очільника Державної митної служби України.

Окрым цього початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади. Президент Володимир Зеленський подякуав спецслужбам за проведену роботу.

Також з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОВА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.