Зеленський подякував спецслужбам за очищення влади та анонсував нові звільнення
Початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади. Президент Володимир Зеленський подякуав спецслужбам за проведену роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
У своєму зверненні гарант заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу з внутрішнім ворогом. Він звернувся із вдячністю до працівників Служби безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора.
"Я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще залучений в очищенні нашої держави. Нові кроки - будуть", - сказав Зеленський.
Детальніше про те, як у верхівці української влади проходять масштабні обшуки та звільнення можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про масові відставки керівників ОВА. Зокрема, також було звільнено і керівника Сумської області Дмитра Живицького.
Крім того, нещодавно СБУ прийшла з обшуками до голови Сумської облради.
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