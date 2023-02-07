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Кабмін погодив призначення трьох глав ОВА

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 16:06
Кабмін погодив призначення трьох глав ОВА Фото: Кабмін провів кадрові перестановки у двох держагентсвах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади трьох керівнків обласних військових адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Уряду.

Так, Дніпропетровською областю буде керувати - Сергій Лисак, Запорізькою - Юрій Малашко, а Херсонською областю - Олександр Прокудін.

Однак все ще не відомо, хто може очолити Київську та Сумську області.

Нагадаємо, 24 січня 2023 року, Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА. Мова йде про очільників п'ятьох областей.

Кабмін погодив призначення трьох глав ОВА

Фото: Кабмін погодив призначення трьох глав ОВА (t.me/uriad24)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні було призначено тимчасового очільника Державної митної служби України.

Окрым цього початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади. Президент Володимир Зеленський подякуав спецслужбам за проведену роботу.

Також з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОВА.

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