Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, 24 января 2023 года, Кабинет министров согласовал увольнение руководителей ОВА . Речь идет о руководителях пяти областей.

Однако все еще неизвестно, кто может возглавить Киевскую и Сумскую области.

Так, Днепропетровской областью будет руководить - Сергей Лысак, Запорожской - Юрий Малашко, а Херсонской областью - Александр Прокудин.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня был назначен временный глава Государственной таможенной службы Украины.

Кроме этого, начало февраля 2023 года ознаменовалось масштабными обысками и увольнениями украинских чиновников в различных структурах власти. Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецслужбы за проделанную работу.

Также из Офиса президента был уволен Кирилл Тимошенко, и, как сообщили нашему изданию источники, его могут назначить главой Херсонской ОВД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.