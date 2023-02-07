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Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА

Новина українською →
Украина, Вторник 07 февраля 2023 16:06
Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в двух госагентствах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности трех руководителей областных военных администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, Днепропетровской областью будет руководить - Сергей Лысак, Запорожской - Юрий Малашко, а Херсонской областью - Александр Прокудин.

Однако все еще неизвестно, кто может возглавить Киевскую и Сумскую области.

Напомним, 24 января 2023 года, Кабинет министров согласовал увольнение руководителей ОВА . Речь идет о руководителях пяти областей.

Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА

Фото: Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА (t.me/uriad24)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня был назначен временный глава Государственной таможенной службы Украины.

Кроме этого, начало февраля 2023 года ознаменовалось масштабными обысками и увольнениями украинских чиновников в различных структурах власти. Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецслужбы за проделанную работу.

Также из Офиса президента был уволен Кирилл Тимошенко, и, как сообщили нашему изданию источники, его могут назначить главой Херсонской ОВД.

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