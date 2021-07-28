Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства .

Кандидатура Чауса была одобрена после короткого онлайн-собеседования.

На сегодня он занимает пост заместителя гендиректора по земельным и социальным вопросам "Укргаздобыча". Согласно электронной декларации за прошлый год, получил более 11 000 000 гривен заработной платы.

В Чернигове у него есть квартира площадью 72 квадратных метра, садовый дом и земельный участок в Клочкове. Кроме того, владеет автомобилями Volkswagen Touran 2013 выпуска и KIA Sorento 2017 года.