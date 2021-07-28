Кабмін погодив призначення нового голови Чернігівської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА). Ним стане В'ячеслав Чаус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
Кандидатура Чауса була схвалена після короткої онлайн-співбесіди.
На сьогодні він займає посаду заступника гендиректора із земельних та соціальних питань "Укргазвидобування". Згідно з електронною декларацією за минулий рік, отримав понад 11 000 000 гривень заробітної плати.
У Чернігові у нього є квартира площею 72 квадратних метри, садовий будинок і земельна ділянка в Клочкові. Крім того, володіє автомобілями Volkswagen Touran 2013 випуску і KIA Sorento 2017 року.
Нагадаємо, РБК-Україна ще в червні писало про плани керівництва країни змінити голову Чернігівської ОДА.
А вчора з посади головнокомандувача ЗСУ звільнили Руслана Хомчака - чоловіка нинішньої голови Чернігівської ОДА Ганни Коваленко