Опубликованы указы Зеленского по Хомчаку
Офис президента опубликовал указы об увольнении Руслана Хомчака с поста главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Владимир Зеленский прокомментировал перестановки в ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Среди опубликованных указов президента также назначение новым главнокомандующим ВСУ командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного и увольнение Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря СНБО.
Перестановки в ВСУ прокомментировал Владимир Зеленский. В частности, он отметил, что ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное.
Глава государства также заявил, что ожидает от нового руководства Минобороны и ВСУ "качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне".
"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня стало известно, что Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского.
Отметим, должность главнокомандующего ВСУ занял генерал-майор Залужный. В 2018-2019 годах он был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.