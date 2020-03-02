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Кабмин согласовал назначение и.о. руководителей трех облэнерго

Новости » Политика     02.03.2020 - 14:49
Кабмин согласовал назначение и.о. руководителей трех облэнерго
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Решение о смене менеджмента было принято на прошлой неделе

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры новых и.о. руководителей трех облэнерго. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные на правительственном портале документы.

Согласно опубликованным документам, исполняющим обязанности "Харьковоблэнерго" назначат Константина Логвиненко, и. о. гендиректора "Николаевоблэнерго" будет Сергей Кугатов, а "Хмельницкоблэнерго" возглавит Валерий Гапонов.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял решение о смене менеджмента компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые являются государственными компаниями.

Ранее также Кабмин предложил поднять штрафы для облэнерго за злоупотребления при подключении к сетям. В частности, на одном из заседаний правительства был одобрен законопроект, который ужесточит ответственность естественных монополий - операторов систем распределения - за злоупотребления на рынке электроэнергии. В частности, вырастут штрафы за завышенную плату за подключение к электросетям, а также за затягивание рассмотрения документов от бизнеса.

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